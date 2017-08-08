Подростка избили в одном из супермаркетов

Родители мальчика обратились в полицию после того, как их сына избили в супермаркете. По их словам, сотрудники магазина напали с кулаками на ребенка. Школьник въехал в торговый зал на скейте. Видео прислали через мобильное приложение "Москва 24". В начале никто не обратил на него внимания. Конфликт произошел уже на кассе. На помощь мальчику пришел другой покупатель, он смог оттащить разгневанную женщину.

С сотрудниками магазина пока связаться не удалось. Обычно в супермаркетах на входе размещают правила поведения. В них прописано, что входить в торговый зал с едой и напитками нельзя. Так же запрещено въезжать внутрь на роликах и других средствах передвижения. Однако независимо от нарушений, продавцы и охранники не в праве бить посетителей. Подробнее – в сюжете телеканала "Москва 24".