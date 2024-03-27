Москвичам представили культурную программу на 27 марта

Жителям столицы рассказали, как провести свободное время в среду, 27 марта. В культурную программу включили выставки и спектакли.

Так, музей Тропинина приглашает на выставку "Пространство. Воздух. Свет". В экспозиции представлены полотна Айвазовского, Шишкина, Саврасова. Также можно сходить на выставку работ архитектора-модерниста Владимира Кубасова в музее архитектуры имени Щусева.

Кроме того, в Москве пройдет ежегодная общегородская акция "Ночь театров". Подробнее о том, какие еще выставки можно посетить в столице, – в эфире телеканала Москва 24.