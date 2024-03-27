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Новости

27 марта, 10:45

Культура

Москвичам представили культурную программу на 27 марта

Москвичам представили культурную программу на 27 марта

Москвичам представили культурную программу на 22 марта

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Москвичам рассказали, как провести свободное время 21 марта

Москвичам представили культурную афишу на вечер 20 марта

Москвичам рассказали, как провести свободное время 19 марта

Москвичам представили культурную программу на 19 марта

"Сити": топ-5 концертов недели в Москве

Жителям столицы рассказали о культурной программе на 18 марта

Москвичам представили культурную программу на 18 марта

Жителям столицы рассказали, как провести свободное время в среду, 27 марта. В культурную программу включили выставки и спектакли.

Так, музей Тропинина приглашает на выставку "Пространство. Воздух. Свет". В экспозиции представлены полотна Айвазовского, Шишкина, Саврасова. Также можно сходить на выставку работ архитектора-модерниста Владимира Кубасова в музее архитектуры имени Щусева.

Кроме того, в Москве пройдет ежегодная общегородская акция "Ночь театров". Подробнее о том, какие еще выставки можно посетить в столице, – в эфире телеканала Москва 24.

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