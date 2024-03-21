Москвичам рассказали, как провести свободное время 21 марта

Жителям столицы рассказали, как провести свободное время в четверг, 21 марта. Так, на сцене Московского международного дома музыки сыграют известные российские коллективы. Концерт "Гнесин-гала. Парад оркестров" посвящен 150-летию со дня рождения пианистки и педагога Елены Гнесиной.

Кроме того, в российский прокат вышел фильм "Летучий корабль". Подробнее о том, что еще происходит в культурной жизни столицы, – в эфире телеканала Москва 24.