11 мая 2013, 19:29

Город

У парка Горького образовались пробки из-за наплыва отдыхающих

У парка Горького образовались пробки из-за наплыва отдыхающих

Солнечная погода буквально вытащила всех людей из квартир на улицу. Многие отправились гулять в парки. Из-за этого образовались пробки около городских площадок отдыха.

Как сообщили очевидцы, практически парализовано движение рядом с парком Горького. Поток машин растянулся на несколько километров. Садовое кольцо стоит от станции метро Парк Культуры и до Добрынинской. Так что будьте внимательны и выбирайте пути объезда.
