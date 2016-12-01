Движение по Боровскому шоссе восстановлено

Движение по Боровскому шоссе вернулось в привычный режим. Ранее дорогу перекрывали из-за операции взрывотехников, передает телеканал "Москва 24".

Поздно вечером во вторник в полицию поступил звонок о том, что на шоссе неизвестный оставил автомобиль с заведенным двигателем. Mitsubishi Pajero стоял в крайней левой полосе. По мнению очевидцев, в машине могли находится взрывчатые вещества. В целях безопасности участок от Московской кольцевой до улицы 50-летия Октября перекрыли. После чего автомобиль обследовали оперативные службы.

Как сообщают СМИ со ссылкой на свои источники, саперы обнаружили в машине подозрительный предмет. Его вывезли.