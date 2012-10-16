Новый графический образ парка Горького вызвал бурные обсуждения

Обновленный графический образ парка Горького уже горячо обсуждают столичные блогеры. Основной задачей нового дизайна было уйти от курсивного и чеканного написания. Спрятанные в словах знаки и картинки разработчики назвали тонкой игрой.

Телеканал "Москва 24" решил провести опрос среди своих зрителей. Мнения о новом образе парка Горького можно отправить на короткий номер телеканала - 2477. Присылайте СМС с цифрой 1, если вам новый дизайн по вкусу, и с цифрой 2 - если вы недовольны.