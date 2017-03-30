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30 марта 2017, 12:15

Общество

У сотрудницы детского сада в Сергиевом Посаде выявили туберкулез

У сотрудницы детского сада в Сергиевом Посаде выявили туберкулез

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У сотрудницы детского сада №37 Сергиева Посада выявили открытую форму туберкулеза. Об этом объявили родителям на специальном собрании, которое провело руководство дошкольного учреждения, передает телеканал "Москва 24".

На встрече с родителями присутствовали врачи и представитель Роспотребнадзора. По его словам, детский сад предоставил справки, подтверждающие, что заболевшая работница проходила медобследование и в 2015, и в 2016 году, и никаких противопоказаний по здоровью выявлено не было. Несмотря на обнаружение опасного заболевания, детский сад продолжает работать.

Родителям сообщили, что теперь всех детей будут обследовать, кроме того, им положено в течении трех месяцев принимать противотуберкулезные препараты в качестве профилактики. Также родителям предложили бесплатно направить детей в санаторий.
детские сады новости общество туберкулез Полина Соловьева
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