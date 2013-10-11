В Москву на обследование летят дети из Приморья

Одиннадцать детей из Приморского края, у которых пробы Манту вызвали тяжелые последствия, летят на обследование в Москву. В один из столичных аэропортов их доставит летающая реанимация

Причина отравления детей уже установлена. Вместо того, чтобы вводить ученикам растворимые формы туберкулина, сельские врачи сами приготовили инъекцию из порошка и перестарались с дозировкой. После прививки у школьников начала болеть голова, а на месте укола образовались опухоли. Глава Минздрава Вероника Скворцова уже пообещала наказать всех виновных. Возбуждено уголовное дело по статье УК "халатность".

Добавим, самолет, на котором привезут дальневосточных детей, - единственный в России сертифицированный борт для медицинской эвакуации.