С поезда "Москва-Анапа" сняли еще одного ребенка с отравлением

Растет число детей, госпитализированных с отравлением, полученном по пути из Тувы в Крым, сообщает канал "Москва 24". Еще одного ребенка сняли с поезда "Москва-Анапа" в Мичуринске. Ранее в московские больницы поступили 58 пассажиров поезда "Абакан - Москва". Дети ехали на отдых в Евпаторию транзитом через столицу в составе большой группы. По предварительной версии, причиной отравления мог стать некачественный плов. Смотрите подробности в видеосюжете.