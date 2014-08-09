Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 августа 2014, 16:35

Общество

С поезда "Москва-Анапа" сняли еще одного ребенка с отравлением

С поезда "Москва-Анапа" сняли еще одного ребенка с отравлением

Состояние детей, которых доставили с Украины, стабильное

По факту отравления пассажиров в поезде возбуждено уголовное дело

По факту отравления детей в поезде Абакан-Москва началась проверка

В Москву доставили 9 тяжелобольных детей из Донецка

39 пассажиров поезда Абакан-Москва оказались в больницах с отравлением

"Москва гид": Будни московского школьника

"Москва гид": Сад будущего

Девять тяжелобольных детей привезли из Донецка в Москву

В Москву из Донецка доставят девять тяжелобольных детей

Растет число детей, госпитализированных с отравлением, полученном по пути из Тувы в Крым, сообщает канал "Москва 24". Еще одного ребенка сняли с поезда "Москва-Анапа" в Мичуринске. Ранее в московские больницы поступили 58 пассажиров поезда "Абакан - Москва". Дети ехали на отдых в Евпаторию транзитом через столицу в составе большой группы. По предварительной версии, причиной отравления мог стать некачественный плов. Смотрите подробности в видеосюжете.
дети транспорт криминал следствие суды Андрей Штукатуров Елена Павлова новости поезд Александр Терехин пищевые отравления чп дтп

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Читать
закрыть

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Читать
закрыть

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Читать
закрыть

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Читать
закрыть

Почему спрос на домашние кофемашины резко вырос?

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей

Причиной роста популярности малой бытовой техники сыграл тренд на приготовление кофе дома

Читать
закрыть

Во сколько обойдется украшение квартиры перед Новым годом?

На онлайн-платформах появились частные объявления с предложениями украсить квартиры

За подбор игрушек, распутывание гирлянд и их развешивание декораторы просят 3–10 тысяч рублей

Читать
закрыть

Какие главные астрономические явления ждать в первой половине зимы?

Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков придется на ночь с 13 на 14 декабря

21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году

Читать
закрыть

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика