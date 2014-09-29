В Гонконге из-за беспорядков отменены занятия в школах

В Гонконге продолжаются беспорядки. Из-за демонстраций 29 сентября отменены занятия в школах, ожидается, что выступления митингующих продолжатся. Шествие грозит полностью блокировать улицы, как это было накануне. Тысячи демонстрантов требуют прямых свободных выборов главы местной администрации в 2017 году. Сейчас он назначается коллегией выборщиков, подконтрольной Пекину.

Накануне между полицией и митингующими произошли столкновения, сообщается о нескольких пострадавших. Из-за протестов власти Китая заблокировали Instagram в континентальной части, пользователи стали выкладывать в Сеть свидетельства применения полицией резиновых пуль и слезоточивого газа.

Гонконг перешел под юрисдикцию КНР в 1997 году, бывший британский анклав наделен правами расширенной автономии и сейчас требует полной демократизации выборов, передает телеканал "Москва 24".