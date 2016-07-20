Авиабилеты на лоукостер "Победа" могут подорожать

Стоимость авиабилетов на лоукостер "Победа" может вырасти при покупке с помощью банковской карты. Увеличение цены может произойти, если Ространснадзор выдаст предписание уравнять комиссии.

Пассажирам, которые оплачивают покупку картой, станет дороже летать лоукостером "Победа". Об этом сообщил официальный представитель авиакомпании. Рост стоимости произойдет в том случае, если "Победа" получит предписание а уравнять разные комиссии. Ространснадзор считает, что такая разница нарушает права потребителей.

Почему в России классическая бизнес-модель лоукостеров не работает – смотрите в материале телеканала "Москва 24".