В блогах распространили информацию о недоборе в Гнесинку

О том, что в Российскую академию музыки имени Гнесиных поступить сложно, знают все, кто решил посвятить свою жизнь искусству: высокий конкурс, строгий отбор и творческие испытания — вот то, что ждет музыканта прежде, чем его назовут абитуриентом этого учебного заведения. В этом году в блогосфере разгорелся скандал. Поводом послужило сообщение о том, что на одном из отделений Гнесинки — недобор: "В Гнесинке, на кафедре композиторов — катастрофа: на 4 бюджетных места только 2 заявления. Вот до чего Россия докатилась, в композиторы никто не идет. Волков (завкафедры) умолял найти желающих учиться, чтобы не потерять на будущий год эти бюджетные места, говорят, будут тянуть, лишь бы было желание. У вас нет таких знакомых, кто желал бы учиться на дневном отделении в Гнесинке на композитора? Документы нужно сдавать срочно, послезавтра к обеду заканчивается прием. Понимаю, что это бред, но вдруг?".