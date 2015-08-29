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29 августа 2015, 11:15

Город

Вестибюли семи станций метро закрыли на выходные

Вестибюли семи станций метро закрыли на выходные

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В столице благоустраивают сразу несколько вестибюлей станций метро. Их закрыли до понедельника, передает телеканал "Москва 24".

Воспользоваться нельзя северными вестибюлями платформ "Алтуфьево" и "Водный стадион". На станциях "Отрадное" и "Речной вокзал" не работают южные входы. Также специалисты проводят благоустройство на "Римской" - пассажиров просят пользоваться соседней станцией - "Площадь Ильича".

На "Серпуховскую" можно попасть только через переход с "Добрынинской". Та же ситуация и на "Крестьянской Заставе" - вход на платформу - через прилегающую станцию "Пролетарская".
благоустройство метрополитен Илья Федоровцев новости вестибюли
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