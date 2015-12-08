В новостройках появятся прозрачные двери подъездов

Двери подъездов в московских новостройках планируют делать прозрачными. Об этом рассказал главный архитектор города Сергей Кузнецов. По его словам, прозрачными могут стать также помещения на первых этажах, в которых разместятся офисы, магазины, кафе.

Ожидается, что благодаря этой идее улицы будут более освещенными. Помогут прозрачные двери, по словам главного архитектора, и улучшить ситуацию с безопасностью. Прохожие смогут видеть, что происходит в подъездах жилых домов, передает телеканал "Москва 24".