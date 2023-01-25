Новый владелец KFC в РФ подал заявку на товарный знак Rostic's

Бывшее российское подразделение KFC начало менять вывески. Первыми, кто поменял название на Rostic's, стали московские заведения сети.

Компания уже подала заявку на новый товарный знак. Там заявили, что окончательный вариант логотипа клиенты увидят в момент открытия. А пока они регистрируют несколько вариантов написания.

По договору, российская компания получила 70 ресторанов в собственность и стала франчайзером более тысячи партнерских ресторанов в России. Работу они теперь продолжат под брендом Rostic’s, как это было до 2012 года.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.