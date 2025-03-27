Движение ограничат в трех округах Москвы 29 и 30 марта

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27 марта, 07:15

Безопасность

Москвичей предупредили о новом виде мошенничества

Москвичей предупредили о новом виде мошенничества

В правительстве поддержали ужесточение ответственности за мошенничество при помощи ИИ

В Московском регионе клещи проснулись раньше обычного

Михаил Мишустин поддержал ужесточение ответственности за мошенничество при помощи ИИ

Москвичам рассказали о штрафах за нарушение правил сжигания мусора на дачах

Госдума приняла закон о защите россиян от телефонных мошенников

В России растет количество аварийных комиссаров-мошенников

В Подмосковье начался пожароопасный сезон

Пожароопасный период начался в Москве

МВД предупредило о мошенниках, которые используют домашние умные устройства для атак

В интернете участились случаи мошенничества с использованием образа успешного мужчины. Злоумышленники знакомятся с девушками, завоевывают доверие и предлагают подарки или выгодные инвестиции.

Жертвы могут столкнуться со взломом аккаунтов, кражей персональных данных и попытками оформить кредиты. Эксперты советуют проверять информацию о собеседнике, не переходить по подозрительным ссылкам и не скачивать приложения из сомнительных источников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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