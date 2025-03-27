Москвичей предупредили о новом виде мошенничества

В интернете участились случаи мошенничества с использованием образа успешного мужчины. Злоумышленники знакомятся с девушками, завоевывают доверие и предлагают подарки или выгодные инвестиции.

Жертвы могут столкнуться со взломом аккаунтов, кражей персональных данных и попытками оформить кредиты. Эксперты советуют проверять информацию о собеседнике, не переходить по подозрительным ссылкам и не скачивать приложения из сомнительных источников.

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