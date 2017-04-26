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Новости

26 апреля 2017, 16:30

Безопасность

Масштабные учения по ликвидации природных пожаров прошли в Подмосковье

Масштабные учения по ликвидации природных пожаров прошли в Подмосковье

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Спасатели проверили готовность к пожароопасному сезону. В Шатурском районе Подмосковья прошли масштабные учения, передает телеканал "Москва 24".

Навыки отрабатывали на тушении условных лесных и торфяных пожаров. Задействовали 70 единиц техники, в том числе вертолеты и самолеты. В учениях приняли участие сотрудники МЧС, врачи, полицейские, каскадеры, представители лесного хозяйства. Всего в учениях приняли участие более 500 человек.
безопасность Подмосковье учения новости пожарные общество Полина Соловьева
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