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13 марта, 07:15

Безопасность

В столице активизировались мошенники, предлагающие услуги ЖКХ от лица несуществующих УК

В столице активизировались мошенники, предлагающие услуги ЖКХ от лица несуществующих УК

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В столице активизировались мошенники, предлагающие людям услуги ЖКХ от лица несуществующих управляющих компаний. Чаще всего людям пытаются навязать якобы обязательную поверку счетчиков.

В Мосжилинспекции напоминают, что нужно набрать номер единой диспетчерской службы прежде, чем звонить по объявлению, которое наклеили на дверь подъезда. В Мосжилинспекции можно уточнить, размещала ли объявление настоящая управляющая компания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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