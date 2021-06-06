Номера или другие опознавательные знаки могут появиться на электросамокатах в Москве

В столице ограничат скорость прокатных электросамокатов до 25 километров в час. К тому же станет больше медленных зон, где скорость будет автоматически снижаться. Сейчас такие ограничения действуют в Сокольниках, на ВДНХ и в других парках.

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев уверен, что избежать ситуаций, когда виновник аварии уезжает с места происшествия помогут номера или другие опознавательные знаки на самокатах.

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