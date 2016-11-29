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29 ноября 2016, 10:35

Экономика

Госпошлина для банкротов физлиц подешевеет в 20 раз

Госпошлина для банкротов физлиц подешевеет в 20 раз

Госпошлину за заявление о банкротстве физлица снизят до 300 рублей

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Совет Федерации поддержал законопроект об уменьшении госпошлины за признание несостоятельности физлиц, передает телеканал "Москва 24".

Госпошлина за рассмотрение дела в суде составит 300 рублей вместо 6 тысяч. Изменения могут вступить в силу с нового года. Ранее снижение пошлины одобрили в Госдуме.

Кроме того, есть инициатива убрать из процедуры банкротства физлиц финансового управляющего. Должники смогут сэкономить на оплате его услуг как минимум 10 тысяч рублей. Эти деньги сейчас требуется вносить на счет суда.

По данным разработчиков, сейчас на процедуру банкротства должники тратят более 80 тысяч рублей.
банкротство финансы новости физические лица Светлана Милорадова
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