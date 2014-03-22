Visa и MasterCard заморозили операции по картам нескольких банков

Действия компаний Visa и MasterCard уже затронули тысячи москвичей. Эти международные платежные системы заморозили операции по картам сразу семи кредитных организаций. Среди них - банк "Россия", "Собинбанк" и СМП Банк, передает телеканал "Москва 24".

Ранее санкции против банка "Россия" ввело американское казначейство. "Собинбанк" - "дочка" банка "России", поэтому он также не остался в стороне от ограничений. Они же коснулись и банка СМП. Его владельцы - бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги. Против них Америка также ввела санкции.

Сколько продлятся санкции - пока неизвестно. У клиентов банков, попавших под ограничения, карты Visa и MasterСard не функционируют в торговых точках и банкоматах международной сети. Однако банки могут обслуживать их через свои клиентские офисы и терминалы.