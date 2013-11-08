Сотрудника банка отправили под домашний арест до 5 января

Сотрудника "Смоленского банка" отправили под домашний арест. Обвиняемый в незаконной банковской деятельности останется там до 5 января. Накануне Тверской районный суд удовлетворил ходатайство следователя.



По данным полиции, при обыске в московском филиале оперативники обнаружили и изъяли документы, а также печати, ключи доступа к системам "Клиент-Банк" фиктивных фирм.



Напомним, что "Смоленский банк" около года находится под пристальным вниманием. В прошлом году в рамках расследования уголовного дела в нем прошли обыски. Дело возбудили в мае 2012 году по статье: "Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере". Следствие считало, что некие граждане, представляясь сотрудниками банка, вводили в заблуждение клиентов и незаконно завладевали их квартирами.