Мара Багдасарян пойдет работать дворником после выздоровления

Уличная гонщица Мара Багдасарян за нарушения правил дорожного движения должна проработать дворников почти 600 часов. Однако девушка не спешит убирать улицы. По словам ее отца Эльмара Багдасарян, Мара заболела.

"Она себя плохо чувствует, заболела. У нее воспаление легких, и нога болит, и бедро болит, все у нее болит. Со штифтом и без селезенки можно стоять на морозе, как вы считаете? У нее от бедра до колена штифт стоит", – сказал Эльмар Багдасарян.

Он также добавил, что Мара будет работать, когда выздоровеет.

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