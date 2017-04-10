Изменены требования к автомобилям проекта "Московский каршеринг"

Требования к размерам автомобилей проекта "Московский каршеринг" изменили в Москве. Это позволит разнообразить парк машин – у клиентов будет возможность брать на прокат в том числе кроссоверы и новые модели седанов, не исключают в мэрии.

По новым правилам, максимально допустимую длину автомобилей увеличили на 20 сантиметров, а ширину – на 15 сантиметров – до 470 и 185 сантиметров. Нововведение ориентировано в том числе на российских производителей. Например, теперь операторы смогут пополнить свой парк моделями “АвтоВАЗа”, которые ранее не проходили по габаритам. Подробнее – в сюжете телеканала "Москва 24".