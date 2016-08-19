Немецкий лоукостер не будет летать в Россию по экономическим причинам

Немецкий лоукостер улетает из России по экономическим причинам, передает телеканал "Москва 24". Компания Eurowings признала, что полеты в нашу страну не оправдали высоких ожиданий, и решила уйти с этого направления. Рейсов перевозчика нет в расписании на конец октября.

Eurowings начала выполнять регулярные полеты шесть раз в неделю из аэропорта Домодедово в Берлин в октябре прошлого года. По мнению некоторых экспертов, время было выбрано не совсем удачно. Дело в том, что падение спроса полетов в Германию произошло еще два года назад. С тех пор ситуация по турпоездкам кардинально не менялась. А наиболее популярными направлениями остаются Мюнхен и Дюссельдорф, где сконцентрирована деловая активность.