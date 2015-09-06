Звезды к ногам: на площади перед театром "Россия" открыли аллею звезд

Аналог Бродвея – только для звезд российских мюзиклов – появился сегодня в Москве перед кинотеатром "Россия". Там теперь будут отмечать самые выдающиеся отечественные музыкальные постановки. Обязательное условие: все они должны быть поставлены в Москве, на русском языке, с нашими актерами и главное – нравится зрителям. Сегодня на аллее засветились первые звёзды. На церемонию пригласили артистов из мюзиклов, уже полюбившихся. Многих артистов, которых можно встретить на сцене мюзиклов, не всех знают по именам.

"Эта идея нашла поддержку и у правительства Москвы и у огромной армии энтузиастов: театралов, любителей, поклонников мюзикла. Мы заложили звезды актерам 22 самых значительных постановкок, которые внесли наиболее значительный вклад в становление этого жанра в нашей стране", – Дмитрий Богачев, организатор, продюсер мюзиклов.