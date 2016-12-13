Сбившую двух людей полицейскую арестовали

Предполагаемая виновница "пьяной" аварии в Серпухове взята под стражу. Она проведет под арестом минимум два месяца, передает телеканал "Москва 24". Бывшая сотрудница полиции в нетрезвом состоянии насмерть сбила двоих пешеходов.

Обвиняемая и даже родные погибших просили суд не лишать ее свободы на время разбирательства. Анастасия Булгакова публично раскаялась и оплатила расходы на похороны, ни эти факты, ни наличие несовершеннолетнего ребенка не помогли.

Подозреваемая была арестована. Подробности из зала суда – в сюжете телеканала.