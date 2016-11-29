Как изменятся цены на алкоголь к Новому году

Алкоголь на Новый год продавцы советуют закупать уже сейчас. Традиционных предпраздничных скидок, по их мнению, ждать не стоит, так как магазины начнут готовиться к предстоящему повышению акцизов. Насколько вырастет ценник на спиртное и какая есть альтернатива у покупателей, узнали корреспонденты телеканала "Москва 24".

Хороший алкоголь с годами дорожает. Однако через месяц стоимость вин и крепких напитков на полках магазинов вырастет скачком. Это случится из-за поправок в налоговый кодекс. С первого января акцизы на все алкогольные напитки вырастут.

Чтобы затраты на новогодний стол не стали неприятным сюрпризом, производители вин и коньяков советуют идти в магазины уже сейчас.