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29 ноября 2016, 08:20

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Как изменятся цены на алкоголь к Новому году

Как изменятся цены на алкоголь к Новому году

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Алкоголь на Новый год продавцы советуют закупать уже сейчас. Традиционных предпраздничных скидок, по их мнению, ждать не стоит, так как магазины начнут готовиться к предстоящему повышению акцизов. Насколько вырастет ценник на спиртное и какая есть альтернатива у покупателей, узнали корреспонденты телеканала "Москва 24".

Хороший алкоголь с годами дорожает. Однако через месяц стоимость вин и крепких напитков на полках магазинов вырастет скачком. Это случится из-за поправок в налоговый кодекс. С первого января акцизы на все алкогольные напитки вырастут.

Чтобы затраты на новогодний стол не стали неприятным сюрпризом, производители вин и коньяков советуют идти в магазины уже сейчас.
алкоголь продукты Иван Базанов Иван Пашков новости Ксения Седунова
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