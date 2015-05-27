Курительные комнаты могут вернуться в аэропорты

В российских аэропортах могут вновь появиться курительные комнаты. Все плюсы и минусы данной меры в среду обсудили в Общественной палате. Слушания состоялись по просьбе руководства аэропорта Шереметьево, передает телеканал "Москва 24".

По данным представителей авиагавани, курилки убрали после вступления в силу антитабачного закона, но с того момента жалобы стали поступать и от курящих, и от некурящих пассажиров.



"За последний год мы получили существенное количество жалоб, в первую очередь от некурящих пассажиров. Проблема стала в том, что курильщики начали курить во всех неположенных местах. И соответственно начали происходить задымления, создаваться пожароопасные ситуации", - сообщила директор по общественным связям аэропорта Шереметьево Анна Захаренкова.

Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал результат проведенного в аэропортах соцопроса, согласно которому 84 процента пассажиров согласны с тем, что помещения для курения необходимо вернуть.