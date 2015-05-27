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27 мая 2015, 20:35

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Курительные комнаты могут вернуться в аэропорты

Курительные комнаты могут вернуться в аэропорты

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В российских аэропортах могут вновь появиться курительные комнаты. Все плюсы и минусы данной меры в среду обсудили в Общественной палате. Слушания состоялись по просьбе руководства аэропорта Шереметьево, передает телеканал "Москва 24".

По данным представителей авиагавани, курилки убрали после вступления в силу антитабачного закона, но с того момента жалобы стали поступать и от курящих, и от некурящих пассажиров.

"За последний год мы получили существенное количество жалоб, в первую очередь от некурящих пассажиров. Проблема стала в том, что курильщики начали курить во всех неположенных местах. И соответственно начали происходить задымления, создаваться пожароопасные ситуации", - сообщила директор по общественным связям аэропорта Шереметьево Анна Захаренкова.

Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал результат проведенного в аэропортах соцопроса, согласно которому 84 процента пассажиров согласны с тем, что помещения для курения необходимо вернуть.
Сюжет: Запрет курения в общественных местах
аэропорты транспорт курение Иван Базанов новости антитабачный закон Анна Захаренкова Андрей Банщиков Виктор Зыков Михаил Микоц Хуссейн Махаммед

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