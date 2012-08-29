Перовский суд возобновил дело о фильтрах Петрика

Перовский районный суд Москвы рассматривает дело по иску Общества защиты прав потребителей к производителю широко известных фильтров Петрика.

Рассмотрение дела возобновилось после проведенной экспертизы. Ее результаты подтвердили недоброкачественность фильтров. По мнению представителей Общества защиты прав потребителей, полиция обязана провести проверку не только деятельности Виктора Петрика и его холдинга "Золотая формула", но и бизнес-партнеров.

Сам Петрик заявляет, что его фильтры прошли экспертизу. Следующее заседание назначено на 4 октября. Ответчик заявляет, что в суде не появится.