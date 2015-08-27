Один из входов в Третьяковскую галерею закроют на зиму

Вход в Третьяковскую галерею с Крымской набережной на зиму закроют, передает телеканал "Москва 24". Как объяснили в музее, если этого не сделать, в холле здания будет слишком холодно, поскольку со стороны внутреннего двора не предусмотрен теплый тамбур. Войти в галерею со стороны пешеходной набережной станет невозможно с ноября. Весной вход снова откроют.

Сейчас в здании Третьяковки на Крымском валу идет масштабная реорганизация. Ожидается, что результаты преобразований посетители увидят уже в конце сентября.