Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 августа 2015, 12:45

Один из входов в Третьяковскую галерею закроют на зиму

Один из входов в Третьяковскую галерею закроют на зиму

По средам вход в Третьяковку на Крымском Валу будет бесплатным

"Афиша": Лучшие выставки недели

"Московский патруль": В здании минкульта прошли обыски

Продолжается расследование дела о незаконном вывозе картин

Эксперты подтвердили ценность конфискованных во Внукове картин

Специалисты Третьяковки могут быть причастны к контрабанде картин

В Третьяковской галерее прошли обыски

"Московский патруль": В Третьяковке прошли обыски

В Третьяковской галерее начались обыски

Вход в Третьяковскую галерею с Крымской набережной на зиму закроют, передает телеканал "Москва 24". Как объяснили в музее, если этого не сделать, в холле здания будет слишком холодно, поскольку со стороны внутреннего двора не предусмотрен теплый тамбур. Войти в галерею со стороны пешеходной набережной станет невозможно с ноября. Весной вход снова откроют.

Сейчас в здании Третьяковки на Крымском валу идет масштабная реорганизация. Ожидается, что результаты преобразований посетители увидят уже в конце сентября.
Третьяковская галерея Илья Федоровцев новости входы
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика