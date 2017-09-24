"Горячую линию" запустят в Москве для футбольных болельщиков

В Москве запустят "горячую линию" для футбольных болельщиков. Принимать звонки будут с понедельника по четверг – в дни матчей Лиги чемпионов. Московский клуб "Спартак" примет на своем поле "Ливерпуль" из Англии. ЦСКА сыграет с "Манчестер Юнайтед". Многоканальный номер будет доступен круглосуточно, операторы говорят на нескольких языках.

Ожидается, что в Москву приедут около двух тысяч англичан. Зарубежные фанаты уже получили от своих футбольных клубов инструкции по правилам поведения в городе. В свою очередь, в Российской футбольной премьер-лиге пообещали сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасность и комфорт болельщиков во время матчей. Подробнее – в сюжете телеканала "Москва 24".