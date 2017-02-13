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13 февраля 2017, 20:15

Общество

Прямая трансляция с места разрушения плотины в США появилась в Сети

Прямая трансляция с места разрушения плотины в США появилась в Сети

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Десятки тысяч человек покидают свои дома в американском штате Калифорния. В эти минуты там продолжает разрушаться крупнейшая плотина в США, передает телеканал "Москва 24".

Мы можем наблюдать в прямом эфире, как это происходит. Вода озера Оровилл может прорвать в любой момент резервный водосброс. Власти перевели регион на чрезвычайное положение. В зоне поражения находятся дома почти 200 тысяч человек. При эвакуации людям приходится брать только документы и необходимый запас одежды.

Катастрофа нависла над несколькими крупными городами накануне. Прошли сильные ливни, уровень воды в озере достиг критически высоких значений и продолжал стремительно расти. Слишком поздно выяснилось, что от эрозии пострадал основной водосброс, поэтому на резервный пришлись не проектные нагрузки и он стал тоже выходить из строя.
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