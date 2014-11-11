Концентрация изопропилбензола в выбросах НПЗ в Капотне превысила норму

В столице продолжают искать источник выбросов, которые привели к неприятному запаху. Специалисты Росприроднадзора проверили состояние воздуха около Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне. Они обнаружили, что концентрация вещества под названием изопропилбензол в выбросах предприятия многократно превышает предельно допустимую норму. В двух точках, где был проведен анализ, его содержание увеличено в 23 и 30 раз. Также зафиксировано превышение концентрации по ксилолу и пропаналю.

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Амирхан Амирханов отметил, что инспектор ведомства 12 ноября будет рассматривать это дело в процессе административного производства с руководством предприятия. Подробности смотрите в видеосюжете телеканала "Москва 24".