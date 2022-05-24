Жители Красноярского края показали кадры ледохода у берегов Енисея

Огромные куски льда и снега засняли у берегов Енисея на севере Красноярского края. Видео зрелищного природного явления публикуют жители города Дудинка.

На кадрах видно, как снег ссыпается со стороны реки огромными кусками и образует целые горы. Также слышен грохот. На Енисее начался ледоход. Обломки при движении подходят к берегу, а идущие следом подталкивают их.

На одном из роликов показано, как ледяная глыба повредила линии электропередачи. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.