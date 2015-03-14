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14 марта 2015, 12:42

Министр обороны Польши перепутал микрофон и лампу на пресс-конференции

Министр обороны Польши перепутал микрофон и лампу на пресс-конференции

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На пресс-конференции министр обороны Польши Томаш Семоняк перепутал микрофон и лампу. Конфуз чиновника принес его речи сотни тысяч просмотров в интернете. Сам Семоняк выглядел абсолютно невозмутимо. И путаницу никак комментировать не стал. За него это сделали журналисты и пользователи сети. Они пишут, что министр в буквальном смысле пролил свет на детали массовой мобилизации, о которой шла речь в его выступлении.

Подробности смотрите в материале телеканала "Москва 24".
Польша Илья Федоровцев новости казусы министры
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