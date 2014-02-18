18 февраля 2014, 17:03
"Бабушка Пушкина": "Любовный треугольник" от Марьи Куприяновой
На телеканале "Москва 24" продолжается проект "Бабушка Пушкина". На нем молодые поэты соревнуются в мастерстве, а зрители за них голосуют. В третьем туре шоу участники писали и декламировали стихи на тему "Любовный треугольник". Свое произведение представила Марья Куприянова. Ее порядковый номер для голосования - 3, сообщение за понравившегося конкурсанта нужно отправить на номер - 2477.
Сайт проекта: babushkapushkina.ru.