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Новости

18 февраля 2014, 17:03

"Бабушка Пушкина": "Любовный треугольник" от Марьи Куприяновой

"Бабушка Пушкина": "Любовный треугольник" от Марьи Куприяновой

"Бабушка Пушкина": "Любовный треугольник" от Кирилла Кузнецова

"Бабушка Пушкина": "Любовный треугольник" от Егора Труфанова

"Бабушка Пушкина": Чистосердечное признание Ники Симоновой

"Бабушка Пушкина": Чистосердечное признание Сергея Гейченко

"Бабушка Пушкина": Чистосердечное признание Алексея Федяева

"Бабушка Пушкина": Чистосердечное признание Марии Маленко

"Бабушка Пушкина": Чистосердечное признание Артема Новиченкова

"Бабушка Пушкина": Чистосердечное признание Евгения Петрушенко

"Бабушка Пушкина": Чистосердечное признание Артема Терехова

На телеканале "Москва 24" продолжается проект "Бабушка Пушкина". На нем молодые поэты соревнуются в мастерстве, а зрители за них голосуют. В третьем туре шоу участники писали и декламировали стихи на тему "Любовный треугольник". Свое произведение представила Марья Куприянова. Ее порядковый номер для голосования - 3, сообщение за понравившегося конкурсанта нужно отправить на номер - 2477.

Сайт проекта: babushkapushkina.ru.

Сюжет: "Бабушка Пушкина" в гостях у "Москвы 24"
Поэты стихи спецпроекты Марья Куприянова Бабушка Пушкина
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