Выступление Дианы Арбениной на Красной площади

5 июня певица Диана Арбенина прочитала стихи из сборника "Бег" и фрагменты из прозы "Тильда", а также свои новые творения в рамках книжного фестиваля на Красной площади, который приурочен ко дню рождения А. С. Пушкина и Дню русского языка.

Юбилейный, пятый книжный фестиваль "Красная площадь" проходит с 1 по 6 июня в Москве на Красной площади. Фестиваль проходит под знаком Года театра и Международного года языков коренных народов.