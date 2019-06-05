Форма поиска по сайту

05 июня 2019, 20:11

Культура

Выступление Дианы Арбениной на Красной площади

День рождения "Активного гражданина" в Парке Горького

Церемония вручения премии "Прорыв года"

"TVоя Москва": как прийти в профессию телеведущего

"TVоя Москва": как начать карьеру на радио

Открытый урок классического балета от Николая Цискаридзе

Выступления питона, фокусников и артистов в честь Дня защиты детей

Летное шоу с фестиваля "НЕБО: теория и практика"

Как проходит фестиваль "Рыбная неделя"

Выступление и награждение лучших джазовых музыкантов современности

5 июня певица Диана Арбенина прочитала стихи из сборника "Бег" и фрагменты из прозы "Тильда", а также свои новые творения в рамках книжного фестиваля на Красной площади, который приурочен ко дню рождения А. С. Пушкина и Дню русского языка.

Юбилейный, пятый книжный фестиваль "Красная площадь" проходит с 1 по 6 июня в Москве на Красной площади. Фестиваль проходит под знаком Года театра и Международного года языков коренных народов.
Москва онлайн культура

