Кандидаты в депутаты МГД от 2 округа представили свои программы

На телеканале "Москва 24" прошли дебаты кандидатов в Мосгордуму от 2 избирательного округа, который включает в себя районы Куркино, Молжаниновский, Северное Тушино и Южное Тушино. На радиостанции "Москва FM" дебаты можно будет услышать в записи в 22.30.

Участие в предвыборных дебатах приняли Ольга Ярославская (Самовыдвиженец), Егор Анисимов (ЛДПР), Сергей Цапенко ("Справедливая Россия"), Михаил Песков ("Яблоко") и Елена Шмелева (КПРФ).

Кандидаты познакомили избирателей со своими предвыборными программами и ответили на вопросы друг друга.