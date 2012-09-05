Мэр Сергей Собянин посетил объединенную редакцию столичных СМИ

Сегодня начал свое вещание телеканал "Москва. Доверие". В день открытия студию навестил мэр Сергей Собянин. Глава города посетил объединенную редакцию столичных СМИ. В нее входят и печатные издания, и радиостанции, и телеканалы, в том числе телеканал "Москва 24". Сергей Собянин прошел по студийным коридорам, оценил облик нового телеканала и встретился с сотрудниками.

Сергей Собянин поздравил редакцию обновленного телеканала "Москва. Доверие" с началом вещания и пожелал успехов в дальнейшем развитии. Мэр пообщался с сотрудниками объединенной редакции и ответил на вопросы о городе.

Градоначальник также поздравил с юбилеем радиостанцию "Говорит Москва", которая начала свое вещание 15 лет назад. Он отметил, что студия всегда помогала своим слушателям пережить сложные времена.