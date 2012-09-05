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Новости

05 сентября 2012, 13:19

Мэр Москвы

Мэр Сергей Собянин посетил объединенную редакцию столичных СМИ

Мэр Сергей Собянин посетил объединенную редакцию столичных СМИ

Ровно год назад начал вещание телеканал "Москва 24"

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Сегодня начал свое вещание телеканал "Москва. Доверие". В день открытия студию навестил мэр Сергей Собянин. Глава города посетил объединенную редакцию столичных СМИ. В нее входят и печатные издания, и радиостанции, и телеканалы, в том числе телеканал "Москва 24". Сергей Собянин прошел по студийным коридорам, оценил облик нового телеканала и встретился с сотрудниками.

Сергей Собянин поздравил редакцию обновленного телеканала "Москва. Доверие" с началом вещания и пожелал успехов в дальнейшем развитии. Мэр пообщался с сотрудниками объединенной редакции и ответил на вопросы о городе.

Градоначальник также поздравил с юбилеем радиостанцию "Говорит Москва", которая начала свое вещание 15 лет назад. Он отметил, что студия всегда помогала своим слушателям пережить сложные времена.
Москва 24 доверие новости объединенная редакция столичных СМИ Сергей Собянин
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