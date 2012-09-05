Ровно год назад начал вещание телеканал "Москва 24"

Ровно год назад, 5 сентября 2011 года, начал вещание телеканал "Москва 24". Все это время мы старались стать лучше, и останавливаться на достигнутом не собираемся.

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