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Новости

31 мая 2015, 10:15

Общество

Смертность среди больных СПИДом снизилась в 1,5 раза с начала года

Смертность среди больных СПИДом снизилась в 1,5 раза с начала года

Данные о ВИЧ-инфицированных в России оказались сильно завышенными

Данные о ВИЧ-инфицированных в России сильно завышены - эксперт

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Показатели смертности среди больных СПИДом снизились в полтора раза с начала этого года. Такие цифры привели в Мосгордуме на заседании комиссии по здравоохранению, сообщает телеканал "Москва 24".

Поводом для встречи стали публикации в прессе. В некоторых изданиях появились заголовки о том, что Россия находится на грани эпидемии ВИЧ-инфекции. В Комисии по здравоохранению Мосгордумы считают, что это не так.

Подробнее – в сюжете.
Мосгордума смертность ВИЧ Елена Силуянова новости СПИД Людмила Стебенкова Светлана Анисимова Тамара Гузенкова Александр Ольшанский медицина
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