Смертность среди больных СПИДом снизилась в 1,5 раза с начала года

Показатели смертности среди больных СПИДом снизились в полтора раза с начала этого года. Такие цифры привели в Мосгордуме на заседании комиссии по здравоохранению, сообщает телеканал "Москва 24".

Поводом для встречи стали публикации в прессе. В некоторых изданиях появились заголовки о том, что Россия находится на грани эпидемии ВИЧ-инфекции. В Комисии по здравоохранению Мосгордумы считают, что это не так.

Подробнее – в сюжете.