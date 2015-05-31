31 мая 2015, 10:15Общество
Смертность среди больных СПИДом снизилась в 1,5 раза с начала года
Показатели смертности среди больных СПИДом снизились в полтора раза с начала этого года. Такие цифры привели в Мосгордуме на заседании комиссии по здравоохранению, сообщает телеканал "Москва 24".
Поводом для встречи стали публикации в прессе. В некоторых изданиях появились заголовки о том, что Россия находится на грани эпидемии ВИЧ-инфекции. В Комисии по здравоохранению Мосгордумы считают, что это не так.
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