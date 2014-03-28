На улицах появились билборды гражданской инициативы "Моя Москва"

На улицах города появились билборды гражданской инициативы "Моя Москва". Как сообщает телеканал "Москва 24", организаторы движения намерены привлечь внимание москвичей к народному голосованию перед выборами в Мосгордуму, которое пройдет 8 июня.

Механизм будет максимально приближен к самим выборам, которые назначены на 14 сентября. По результатам июньского голосования будут отобраны участники сентябрьских выборов. Кроме того, мнение жителей города поможет найти самые интересные идеи развития районов.

Отдать свой голос смогут все желающие совершеннолетние. Для этого необходимо зарегистрировать на сайте москва2014.рф или подать заявку в оргкомитет, а 8 июня прийти на один из 500 избирательных участков. Регистрация кандидатов-участников предварительных выборов начнется в понедельник, 31 марта.