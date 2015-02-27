Минобороны открыло военные архивы для общего пользования

27 февраля 2015, 08:45
Отныне любой желающий сможет увидеть секретные документы времен Великой Отечественной войны. В преддверии 70-летия Победы министерство обороны открыло военные архивы. Журналы боевых действий, донесения и директивы Генерального штаба, свидетельства последних дней перед началом наступления германских войск. Все, что раньше скрывалось под грифом "совершенно секретно", теперь можно увидеть на информационном ресурсе ведомства "Победный май". Первый цикл получил название "Накануне войны". Помимо документов, там выложены уникальные карты. Например, план операции "Барбаросса". Новые тематические циклы будут появляться на сайте министерства обороны практически каждый месяц. Следующий будет посвящен первому дню войны, сообщает телеканал "Москва 24".
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