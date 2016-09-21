Отражение атаки с неба на Москву отработали зенитно-ракетные войска. В Звенигороде военные показали, как защищают воздушные рубежи с помощью систем "Триумф" и "Панцирь-С". Их привели в боевую готовность, заметив условного противника.

13 часов 41 минута. На командный пункт зенитно-ракетного полка, расположение его засекречено, поступает сигнал тревоги. Одна из воздушных границ страны нарушена. Весь личный состав приведен в состояние боевой готовности. Так начинаются учения в одной из подмосковных частей воздушно-космических сил. В считанные минуты колонна С-400 выдвигается на марш. В составе расчета – 2 зенитно-ракетных комплекса и обязательные машины прикрытия.

В начале и конце эшелона следуют ракетно-зенитно-пушечные комплексы "Панцирь-С". Их основная задача – защитить уже сам С-400 от любых возможных угроз. При этом Вооружение "Панциря" позволяет обнаруживать и уничтожать не только наземные силы противника, но и цели, летящие на предельно низких высотах.

Подробности смотрите в репортаже телеканала "Москва 24".