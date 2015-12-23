Завершилась реконструкция развязки МКАД с Рязанским проспектом

Реконструкция развязки МКАД с Рязанским проспектом полностью завершена, сообщает телеканал "Москва 24".

Последним этапом работ стал запуск нового тоннеля, по которому можно попасть на внутреннюю сторону кольцевой автодороги при поездке из области. В среду движение по нему открыл Сергей Собянин. Мэр отметил, что реконструкция всей развязки заняла около года.

"Сегодня мы запускаем двенадцатую реконструируемую развязку на МКАД. Достаточно сложный объект. Много было доставлено неудобств автомобилистам, потому что здесь была достаточно сложная ситуация. При реконструкции она осложнилась значительно. Строители работали с максимальной скоростью. Последнее время работали круглосуточно. Закончили сложное сооружение в кратчайшие сроки", – сказал Сергей Собянин.



На пересечении МКАД и Рязанского проспекта устаревший "клеверный лист" заменили на современную четырехуровневую развязку с направленными съездами и тоннелем. Кроме того, провели реконструкцию прилегающих участков кольцевой, Рязанского и Лермонтовского проспектов. Там появились скоростные полосы, боковые проезды. Всего в рамках проекта построили более 6 километров дорог. Для пешеходов открыли новые переходы через Рязанский проспект.