В автосервисе на проспекте Вернадского произошел пожар

В двухэтажном здании автосервиса на проспекте Вернадского произошел пожар, сообщает в пресс-служба столичного управления МЧС. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. На месте происшествия работали шесть пожарно-спасательных расчетов. В настоящий момент возгорание ликвидировано.



Последний пожар в этом районе был зафиксирован в конце сентября, тогда загорелся ресторан грузинской кухни, передает телеканал "Москва 24".