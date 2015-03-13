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13 марта 2015, 15:15

В Москве ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду

В Москве ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду

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В пятницу в столице до 21.00 ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду, сообщает МЧС. Экстренные службы города готовы к ухудшению погоды. Автоинспекторы просят водителей не парковаться под шаткими конструкциями и деревьями. Не стоит широко открывать окна и стоять под линиями электропередачи, передает телеканал "Москва 24".

Кроме сильного ветра пятницу характеризует и аномально высокое атмосферное давление - 765 миллиметров ртутного столба. Такую погоду в столицу принес антициклон. Он обеспечил небольшое похолодание - до 5 градусов тепла.
МЧС Елена Силуянова новости Евгений Тишковец штормовые предупреждения
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