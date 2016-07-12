Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

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12 июля 2016, 10:18

Общество

Во вторник в столице потеплеет до +26 градусов

Во вторник в столице потеплеет до +26 градусов

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В столице во вторник пасмурно. По сообщениям МЧС, в городе возможны грозы с порывистым ветром до 17 метров в секунду, тем не менее температура воздуха будет повышаться. Подробности телеканалу "Москва 24" рассказал ведущий специалист центра "Фобос".

"В столице во вторник ожидается + 24...+26 градусов, по области – до +27 градусов", – сообщил Евгений Тишковец.

Жара ожидается в столице к концу недели, к субботе дожди должны прекратиться.
МЧС погода грозы Фобос Иван Базанов новости Евгений Тишковец
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