Во вторник в столице потеплеет до +26 градусов

В столице во вторник пасмурно. По сообщениям МЧС, в городе возможны грозы с порывистым ветром до 17 метров в секунду, тем не менее температура воздуха будет повышаться. Подробности телеканалу "Москва 24" рассказал ведущий специалист центра "Фобос".

"В столице во вторник ожидается + 24...+26 градусов, по области – до +27 градусов", – сообщил Евгений Тишковец.

Жара ожидается в столице к концу недели, к субботе дожди должны прекратиться.