Туристы не отказываются от отдыха в Крыму - Радьков

Москвичи не отказываются от отдыха в Крыму, сообщает телеканал "Москва 24". Ситуацию на украинских курортах в среду обсудили представители Ростуризма и МЧС.

По прогнозам, летом турпоток на украинские курорты может сократиться. При этом крымские туроператоры готовы вдвое снизить цены, чтобы вернуть российских туристов.

"По данным министерства туризма Крыма, в прошлом году полуостров посетило 1,5 миллиона россиян. Туристы, которые уже купили путевки, не торопятся их сдавать и ждут нормализации ситуации", - сообщил руководитель Ростуризма Александр Радьков.



Ассоциация туроператоров России будет предоставлять МЧС справку о количестве выезжающих туристов и необходимые данные россиян в случае кризисных ситуаций.